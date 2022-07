Pitbull é ferido e amarrado em poste após matar outro cachorro

Pitbull estava amarrado em um poste na cidade de Uberaba (foto: WhatsApp/Divulgação) Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um cachorro da raça pitbull, ferido e amarrado em um poste de iluminação, no bairro Rio de Janeiro, foi resgatado nessa quinta-feira (14/7) por uma equipe do Departamento Municipal de Controle de Zoonoses e Endemias.

De acordo com relatos de testemunhas, o pitbull foi agredido por populares, com pauladas, no momento em ele atacava outros animais.





O pitbull havia matado outro cachorro.

A vereadora de Uberaba Denise Max voluntária da Sociedade Uberabense de Proteção aos Animais (SUPRA), contou que soube que o cão que estava amarrado havia sido abandonado e, por isso, estava em situação de estresse.

Segundo informações da Superintendência de Bem-Estar Animal de Uberaba, divulgadas à Rádio JM, a fiscalização de abandono e maus-tratos é realizada de acordo com as demandas.

“Ao tomar conhecimento, a equipe foi até o local apontado nas denúncias e, ao constatar o problema, encaminhou as denúncias aos órgãos competentes, como Polícia Militar (PM) e Ministério Público (MP)”, informou.