Minas recebe vacinas da COVID para crianças de até 2 anos com comorbidades

Pfizer-BioNTech é o único imunizante autorizado pela Anvisa para crianças (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Minas Gerais recebe o primeiro lote de vacinas contra a COVID-19 para crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidades nesta sexta-feira (11/11). 95 mil doses da Pfizer serão enviadas pelo Ministério da Saúde para o estado.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as vacinas são destinadas para as três doses da vacina recomendadas para esta faixa etária. A data do início da imunização ainda não foi divulgada.

A vacina Pfizer-BioNTech foi liberada para crianças de 6 meses a 4 anos de idade em 16 de setembro deste ano e é o único imunizante autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para crianças.





A SES-MG informa que a tabela com o quantitativo destinado a cada município mineiro e a logística de distribuição serão divulgados posteriormente.