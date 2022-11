Homem é assassinado após acusar ex de furtar celular

A acusação do furto de um celular levou um homem, de 32 anos, a ser assassinado a facadas no Bairro Parque Independência, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, na noite dessa quarta-feira (16/11).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima percebeu que teve o celular furtado e desconfiou que a ex-namorada tivesse cometido o delito. Segundo testemunhas, ele foi até a casa da mulher para cobrar a devolução do aparelho. Chegando lá, eles discutiram e o homem voltou para a casa dele sem o celular.

Horas depois, a vítima retornou até a casa da ex-namorada pedindo, novamente, a devolução do celular. Na residência, estava ocorrendo uma reunião de amigos, em que várias pessoas estavam consumindo bebidas alcoólicas.

Segundo a PM, a vítima voltou a discutir com a ex e com as pessoas que estavam na casa. Até que o filho da mulher, de 18 anos, puxou uma faca e partiu para cima da vítima, que morreu no local.

Depois de cometer o crime, o rapaz fugiu e ainda não foi localizado pela Polícia Militar. A suspeita das testemunhas que passaram informações aos policiais é que a ex-namorada da vítima tenha furtado o celular para poder comprar drogas.

Os policiais tentaram conversar com a mulher, mas ela se negou a passar qualquer informação.