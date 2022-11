Policial é preso por suspeita de fraudar financiamento de programa federal

Operação da Polícia Federal investigou fraude em empréstimo de programa federal (foto: PF/Reprodução)

Um policial federal de Montes Claros, no Norte de Minas, foi preso e afastado do cargo na manhã desta quinta-feira (17/11) por suspeita de envolvimento em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.

A Operação Glyphosate da Polícia Federal investigou possíveis fraudes na liberação de financiamentos do programa de Agricultura de Baixo Carbono – ABC, que é custeado com recursos federais com taxa de juros subsidiada.

Segundo a Polícia Federal, cerca de R$ 200 milhões em empréstimos do programa foram liberados para um grupo de empresários, profissionais liberais e servidores públicos. Essa liberação, de acordo com a investigação, teve a aprovação de gerentes do Banco do Brasil.

O grupo desviava o valor, que deveria ser direcionado para a plantação de eucalipto, e aplicava em outros investimentos e bens, inclusive utilizando de pessoas interpostas para ocultar a origem do dinheiro.

O grupo desviava o valor do programa e aplicava em outros investimentos e bens (foto: PF/Reprodução)

Além dos crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, a Polícia Federal também investiga o crime de falsificação de documento e inserção de dados falsos em sistemas de informações.

Na manhã de hoje, foram cumpridos 38 mandados judiciais de sequestro de bens e valores, 35 determinações de intimação e indiciamento, 13 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra o policial federal.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Banco do Brasil, mas ainda não obteve resposta.