Tim é multada em R$ 864 mil por telemarketing irregular em Minas

Fatos foram apurados, conforme o MP, por meio da instauração de um processo administrativo (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)





Os fatos foram apurados, ainda conforme o MP, por meio da instauração de um processo administrativo no qual ficou evidenciado que a Tim “efetivamente praticou marketing direto ativo, de forma reiterada, causando importunação aos consumidores, além de violar a legislação consumerista”. O órgão, porém, não detalhou ou estimou o total de denúncias e quando elas ocorreram.

O Ministério Público mineiro alega que enviou a Tim “proposta de transação administrativa” com o objetivo de ajustar a conduta, mas a empresa não se manifestou. O MP pontua que a companhia tem prazo de 10 dias, a partir da intimação, para apresentar defesa.

No entanto, por meio de sua assessoria, a Tim afirma que “não foi intimada de qualquer decisão neste sentido e, no momento oportuno, adotará as medidas que entender cabíveis”.

A companhia diz ainda “que tem a satisfação dos clientes como prioridade estratégica e trabalha constantemente para aprimorar ainda mais a qualidade dos serviços e do atendimento prestado”. “A operadora segue investindo nos seus canais de relacionamento, com foco na melhoria contínua da experiência do cliente”, finaliza.





A empresa Tim foi multada em R$ 864 mil pelo Procon-MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), após realizar ligações de telemarketing e enviar mensagens de texto SMS para pessoas cadastradas em sistemas antimarketing.