Procon recomenda 40% de ingressos com meia-entrada em show de Gusttavo Lima

Segundo o Procon, os produtores do sertanejo já foram notificados anteriormente e não adotaram as medidas necessárias para regularizar a situação. “Devido à proximidade do evento, a presente recomendação deverá ser cumprida imediatamente, sob pena de aplicação das sanções administrativas”, pontua trecho do documento.

A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Ipatinga reforça que “a concessão desse percentual é obrigatória por lei, e o não fornecimento dos 40% de ingressos na modalidade meia-entrada configura prática abusiva por exigir do consumidor vantagem manifestadamente excessiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor”.

O documento diz ainda que consumidores devem ser informados de forma clara e precisa – por meio de propaganda e de postagens em redes sociais – sobre a possibilidade de obterem o benefício.

O Estado de Minas tentou contato com a assessoria de imprensa do artista e a empresa Balada Eventos, responsável pela gestão dos shows de Gusttavo Lima, mas ainda não obteve retorno.