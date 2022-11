Motociclista morre em acidente com ambulância, e Samu afasta motorista

A ambulância descia a Rua Pernambuco quando bateu em uma moto no cruzamento com a Rua Bahia (foto: Reprodução WhatsApp) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afastou o motorista que se envolveu em um acidente na manhã desta quinta-feira (10/11) e que resultou na morte de um motociclista de 29 anos. A ambulância se chocou com uma moto no cruzamento das ruas Pernambuco com Bahia, na região central de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

Paciente e profissionais que estavam na ambulância não se feriram. Outra equipe concluiu o atendimento.





O motorista descia a Pernambuco com a sirene ligada. Os carros, segundo Zanardi, davam passagem à ambulância. Entretanto, ao chegar no cruzamento com a rua Bahia, se chocou com a moto.





Em nota, a diretoria do Samu lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família da vítima. E Informou ainda que o veículo está com a manutenção em dia e que o condutor é profissional concursado e ingressou no serviço em março deste ano. A documentação dele, para o exercício da função, está em dia, assim como os cursos e treinamentos.





Mesmo assim, diretoria comunicou que será instaurado processo administrativo disciplinar para apurar a atuação do profissional. Até a conclusão dos trabalhos, ele ficará afastado.