Homem é morto e suspeito é o filho, que havia saído da prisão há dias

PM ainda procura o suspeito de ter matado o próprio pai

Um pai foi morto pelo próprio filho depois de uma briga na zona rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite de quarta-feira (9/11). Ainda não se sabe a motivação do assassinato, mas a denúncia foi feita pelo irmão do suspeito. O denunciado ainda é procurado pela Polícia Militar.



Existe a informação de que a mulher do suspeito havia sido ameaçada, junto do filho do casal, de 7 meses. Essas ameaças levaram à escalada do conflito e o pai do fugitivo, inclusive, teria se envolvido ao tentar defender a mulher.

Segundo a denúncia, além de fugir, o filho da vítima levou consigo a mulher e a criança.



Ele havia deixado a prisão há pouco tempo e foi morar na chácara com o pai, que acabaria sendo morto. O suspeito tinha passagem por roubo.