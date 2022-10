Pais e filho de 14 anos morrem em acidente na BR-365 na volta das férias

Equipes de resgate trabalham no socorro às vítimas do acidente que matou pais e filho de 14 anos (foto: CBMMG/Divulgação)

Um acidente entre dois carros, no quilômetro 32 da BR-365, próximo a Água Boa, no Norte de Minas deixou matou três pessoas da mesma família. O casal Brenno Hanfery Vieira Mendes, de 39 anos, e Samantha Kelly Vieira Mendes, de 38, e um filho de 14, Miguel Vieira Mendes, morreram no local.



Duas outras crianças, de 1 ano e 6 meses e de 7 anos, também filhos do casal, sobreviveram. O motorista do segundo veículo, de 67 anos, ficou ferido, sendo resgatado pelo helicóptero do Samu, e levado para Santa Casa de Claro dos Poções.

O acidente ocorreu no final da tarde desse sábado (23/10) e as causas ainda são desconhecidas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a família retornava de de uma viagem de férias, em Porto Seguro, na Bahia.

O local do acidente é uma reta. Houve a batida, frontal, entre os dois veículos, um Renault Duster, que era dirigido por Brenno, e uma caminhonete L200, conduzida por J. R. S., que foi parar no meio do mato, fora da estrada.

Quando os bombeiros chegaram ao local, Brenno e sua mulher estavam presos às ferragens, já em óbito. O filho de 14 anos, bastante ferido, ainda estava com vida. Os médicos do Samu tentaram uma manobra de ressuscitação, no entanto, o adolescente morreu no local.

O menino de um ano e meio, nada sofreu. Já o de 7 sofreu uma fratura no fêmur. Ambos foram levados para a Santa Casa de Claro dos Poções.

Brenno e Samantha, que era servidora da Prefeitura de Pirapora (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após o trabalho dos peritos, o Corpo de Bombeiros fizeram o trabalho de desencarceramento de pai e mãe, com uso de ferramentas hidráulicas. Os corpos foram entregues aos cuidados do serviço funerário.

Prefeitura lamenta morte de enfermeira

Samantha Kelly era enfermeira da Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em Pirapora. A prefeitura emitiu nota de pesar lamentando a morte de sua servidora.

A nota na íntegra: “Com imenso pesar comunicamos o falecimento de Samantha Kelly Vieira Mendes (enfermeira na Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire), seu esposo Brenno Hanfery Vieira Mendes e o filho Miguel Vieira Mendes. Neste momento de dor a Prefeitura de Pirapora e a Fundação Hospitalar solidarizam com todos os familiares e amigos e expressam as mais sinceras condolências pela perda”.