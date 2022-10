Três pessoas morrem em batida envolvendo Kombi e caminhão na BR-262

Acidente aconteceu no Triângulo Mineiro (foto: Redes Sociais/Reprodução) Dois homens e uma mulher morreram no início da manhã desta segunda-feira (24/10) após forte batida lateral entre caminhão e kombi, na BR-262, nas proximidades de Campo Florido, no Triângulo Mineiro.

Com relação à dinâmica do acidente, ainda conforme a PRF, os veículos seguiam no sentido Campo Florido/BR-153, quando a Kombi tentou cruzar a pista à frente do caminhão, ocorrendo a batida entre a frente do veículo maior contra a lateral esquerda do menor. Em seguida, a Kombi tombou sobre no acostamento e o caminhão saiu da pista, à sua esquerda, e também tombou.

A PRF ainda informou que a perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local do acidente e realizou os seus trabalhos de praxe, sendo que, em seguida, os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Uberaba.