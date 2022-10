Um acidente envolvendo oito carros e dois caminhões interditou a BR-381 Fernão Dias, em Contagem, no km 478, sentido Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (25/10). O engavetamento ocorreu às 12h07, segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela via. Ninguém ficou ferido.

Duas das três pistas seguem fechadas, e foi registrado 3 km de congestionamento duas horas depois do acidente. A Polícia Rodoviária Federal está no local e vai apurar as causas do acidente.