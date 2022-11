Vídeo: policia investiga denúncia de supostos maus-tratos em berçário de MG

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar uma denúncia de supostos maus-tratos contra uma criança em um berçário em Montes Claros, no Norte de Minas. O caso ganhou repercussão nesta quinta-feira (10/11), após a divulgação de um vídeo, que passou a circular nas redes sociais e que mostra uma funcionária do estabelecimento gritando com uma criança.

Na filmagem, a funcionária do berçário pega um menino nos braços e a coloca no chão, gritando “não pode! Não pode!”. Em seguida, ela deixa o garoto no chão e se afasta do local.



As imagens teriam sido gravadas por uma cliente do estabelecimento, na quarta-feira (9/11).

Por meio de nota, divulgada pela sua advogada, a direção berçário, informou que lamenta os fatos e anunciou que a funcionária envolvida já foi afastada das suas funções. Destacou que que “foram adotadas todas as medidas para preservar o alto padrão de qualidade dos seus serviços”. Informou também que está colaborando com as investigações.

Policia Civil apura denúncia de supostos maus-tratos em berçário (foto: redes sociais/divulgação)

A Polícia Civil revelou que foi instaurado inquérito para apurar o caso. Informou que as testemunhas foram identificadas e ficaram de comparecer na Primeira Delegacia Distrital de Montes Claros, na tarde desta quinta-feira, para prestar depoimentos. A funcionária suspeita também será intimada a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Ouvida pelo Estado de Minas, a advogada do berçário, Dayane Fernandes Silva, disse que, além de colaborar com as investigações, a instituição está dando suporte aos pais.

Por meio de nota, o berçário informou que também abriu procedimento interno para apuração dos fatos. “Foram adotadas todas as medidas para preservar o alto padrão de qualidade dos seus serviços e dos cuidados com todas as crianças que lhe são confiadas”, diz a nota.

Salienta que, além de ter afastado a funcionária que aparece nas filmagens, “estão sendo aprimorados os mecanismos de controle de qualidade dos serviços, tais como disponibilização de aplicativo de câmeras para que os pais possam monitorar seus filhos em tempo real (..)”.

A nota é assinada pelas advogadas Dayane Fernandes Silva e Larissa Bezerra da Silva.

Confira a nota, na íntegra:

“O Berçario (..) esclarece que foi aberto procedimento de apuração interna para investigar os fatos noticiados.

Foram adotadas todas as medidas para preservar o alto padrão de qualidade dos seus serviços e dos cuidados com todas as crianças que lhe são confiadas.

Para proteção de todos os envolvidos, a família da criança já foi contactada e a colaboradora identificada nas filmagens também já foi afastada de suas atividades.

Na oportunidade, lamenta-se todo o ocorrido e coloca-se à disposição de todos os pais e autoridades para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Informa-se que estão sendo aprimorados os mecanismos de controle de qualidade dos serviços, tais como disponibilização de aplicativo de câmeras para que os pais possam monitorar seus filhos em tempo real, aumento no número de supervisores e oferecimento de capacitação permanente para todos os colaboradores.

A instituição conta com mais de 10 (dez) anos de apoio aos pais, sem nunca ter ocorrido qualquer incidente. Para nós, nada é mais importante do que as nossas crianças."