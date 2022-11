Crianças sofrem queimaduras graves em acidente doméstico

As crianças foram levadas pelos pais para a Santa Casa de Bom Despacho (foto: Prefeitura de Bom Despacho)

Duas crianças, de 3 e 5 anos, serão transferidas, nesta quarta-feira (9/11), em estado grave para o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis, após sofrer queimaduras em um acidente doméstico. As primeiras informações são de que elas se queimaram com álcool. O caso aconteceu em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas.

As vítimas foram levadas, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que funciona junto à Santa Casa da cidade pelos próprios pais. De lá, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), elas serão transferidas, em duas viagens com apoio do helicóptero Arcanjo 02 do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), para Divinópolis, também no Centro-Oeste.

Ônibus com 25 passageiros pega foto na Fernão Dias

Ainda não há detalhes sobre como teriam ocorrido as queimaduras. O Corpo de Bombeiros confirmou que as crianças foram socorridas e levadas para atendimento médico pelos pais.

A ocorrência ainda está em andamento com o processo de transferência das pacientes.

*Amanda Quintiliano especial para o EM