Ônibus com 25 passageiros pega fogo na Rodovia Fernão Dias

A suspeita é que as chamas começaram devido a falha mecânica (foto: CBMMG/Reprodução)

Um ônibus com 25 passageiros pegou fogo na na altura do km 516 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), sentido Belo Horizonte, em Igarapé, na noite dessa terça-feira (8/11).



De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, o acionamento para resgate foi às 23h30 e não houve vítimas. O ônibus seguia de São Paulo a Bahia

A suspeita é que as chamas tenham sido provocadas por falha mecânica. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista teria ouvido um estalo e, em seguida,o fogo começou.

As pistas foram interditadas nos dois sentidos, o que causou um engarrafamento de 4,5 km. Por volta das 4h, a pista da esquerda foi liberada e o fluxo de carros foi normalizado em cerca de uma hora.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais