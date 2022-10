Fernão Dias tem trânsito liberado após quase cinco horas

Um acidente envolvendo um caminhão tombado interditou todas as faixas da rodovia Fernão Dias, na altura do km 480, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), devido à operação para o destombamento do veículo, o congestionamento na rodovia chegou a 11 km. Após as 10h da manhã, cerca de cinco horas depois do acidente, a pista foi liberada e o fluxo está sendo retomado gradativamente.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Juliano Paiva