Após chuva, BH chega a 90% de umidade do ar na manhã nesta quinta (20)

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Cler Santos

Depois da chuva na noite da última quarta-feira (19/10), a umidade do ar em Belo Horizonte chegou a 90% na manhã desta quinta-feira (20/10), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na estação Cercadinho (próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras ) foi registrado um acumulado de chuvas de 33mm, com ventos de 60km/h às 20h.

Belo Horizonte amanheceu na manhã de hoje com o céu claro, que pode evoluir para parcialmente nublado devido a previsão de chuva durante a tarde. Ainda de acordo com o Inmet, a chuva deve ser mais branda e isolada nas regiões da capital . A temperatura mínima registrada na estação Cercadinho foi de 15,4°C, e a máxima prevista é de 31°C.

A umidade do ar chegou a 90% nesta manhã, mas à tarde deve cair para 40%.

Para o restante do estado de Minas Gerais, a mínima registrada foi de 9,6°C em Monte Verde, no Sul de Minas. Já a máxima prevista é para o Norte de Minas, com 37°C. Há possibilidade de chuva nas regiões Sul, Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes, Zona da Mata Mineira e Central.

