Chuva em BH: Em 2 horas, Barreiro tem quase 40% do volume esperado no mês

Chuvas em Belo Horizonte se distribuem sem uniformidade entre as regionais (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A chuva que atingiu Belo Horizonte nesta quarta-feira (19/10) foi sentida com especial intensidade na Região do Barreiro.









A Regional Centro-Sul foi a segunda região com maior volume pluviométrico - 20,8 milímetros. Na sequência, vêm as regiões Noroeste (16 mm) e Oeste (15,4 mm).



Classificada pela Defesa Civil como "extremamente forte", a chuva no Barreiro teve início às 18h e causou transtornos, como o congestionamento de vias. Veja os dados da Defesa Civil

ACUMULADO DE CHUVAS (mm), nas últimas 2h. Em 19/10/22 às 20h00:





Barreiro: 39,8

Centro Sul: 20,8

Leste: 9,2

Nordeste: 13,4

Noroeste: 16,0

Norte: 7,6

Oeste: 15,4

Pampulha: 12,6

Venda Nova: 14,2





ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em outubro até 20h do dia 19:





Barreiro: 102,2 (92,8%)

Centro Sul: 94,4 (85,7%)

Leste: 43,0 (39,1%)

Nordeste: 48,2 (43,8%)

Noroeste: 69,4 (63%)

Norte: 41,6 (37,8%)

Oeste: 90,6 (82,3%)

Pampulha: 63,2 (57,4%)

Venda Nova: 57,7 (52,4%)





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Média Climatológica de Outubro: 104,7 mm

