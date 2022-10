PM reformado sofre mal súbito, bate o carro e morre em BH

Militar reformado morre depois de sofrer um acidente de carro na Avenida Antônio Carlos (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Leonardo Leão – Especial para o EM

Um homem morreu, ao bater com o carro em uma placa de trânsito na avenida Antônio Carlos, no bairro São Luiz, na Pampulha, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (19/10). O acidente ocorreu depois de o motorista ter sofrido um mal súbito, enquanto dirigia.



O homem, que não teve sua idade divulgada, já havia sido retirado do veículo por pessoas que estavam no local, antes da chegada do Corpo de Bombeiros (CBMMG).