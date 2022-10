Novo Bento é entregue incompleto após quase 7 anos do desastre de Mariana

A Fundação Renova entregou, nesta quarta-feira (19/10), 71 casas, quatro lotes estruturados e quatro equipamentos públicos no Novo Bento Rodrigues (foto: Jair Amaral/EM/D.A press)

Mariana-MG - A 17 dias de se completar 7 anos do desastre do rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, a Fundação Renova entregou, nesta quarta-feira (19/10), 71 casas, quatro lotes estruturados e quatro equipamentos públicos no Novo Bento Rodrigues, assinando termos de transporte, saneamento e serviços com a prefeitura. O atraso inicial ultrapassa 3 anos e o judicialmente ajustado chega a dois anos para a entrega de 215 moradias a familiares, número que atualmente caiu para 162 casas para 196 famílias.





Em 5 de novembro de 2015, a Barragem do Fundão se rompeu em Mariana, liberando 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, matando 19 pessoas - um corpo nunca foi encontrado -, destruiu dois povoados de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) e um de Barra Longa (Gesteira), devastando a Bacia Hidrográfica do Rio Doce entre Minas Gerais e o Espírito Santo até o litoral do Oceano Atlântico, somando mais de meio milhão de atingidos. O barramento era operado pela Samarco, mineradora controlada pela Vale e a BHP Billiton.





A antiga estrada de terra que chegava a Bento Rodrigues já está completamente asfaltada, sinalizada e conta com drenagens de concreto para dissipar o acúmulo de água das chuvas.

Arquitetura modificada e ainda em construção

Antigamente, quem chegava a Bento Rodrigues descendo o vale vindo do distrito de Santa Rita Durão, via logo a Igreja de São Bento e as casas limitadas pelos muros baixos e cercas de quintais nos fundos entre morros. Eram edificações simples, de pintura gasta e já com poeira de terra vermelha agregada.





A estrada já desemboca na Igreja de São Bento, na praça central e no bar e pousada da Sandra - famoso pelos pastéis típicos -, todos ainda demarcados, mas nem todos em construção.





“Até hoje o meu bar e pousada não foi construído, estou jogada em Mariana onde as minhas pessoas estão, quero voltar às minhas origens, mas meu bar ficou menor, não tem expectativa de volta nem previsão. Não quero dinheiro, quero minha vida de volta”, protestou Sandra Quintão, de 50 anos, dona da Pousada e Restaurante da Sandra, um dos pontos de referência de Bento Rodrigues.





A escola já ganhou forma e poderá ter até 600 alunos, mas entre as lajes ainda há trabalhos de operários nos andaimes. As ruas pavimentadas por blocos novos são delimitadas por passeios largos e de pisos táteis para pessoas com necessidades especiais.





Na sala da sua casa recém construída, de paredes com texturas, teto rebaixado, luminárias modernas, espaço arejado, cozinha americana e varandas, o autônomo Antônio Fernando da Silva, de 52 anos, se disse ansioso e angustiado para mudar para a casa nova.





Com ele vão morar a esposa, o filho e a irmã.

“Sempre fui da roça e não vai ter como criar mais a galinha e os porcos. Meu lote antigo era grande, mas nesse precisou ser dividido. Estou muito ansioso. Já vai para sete anos da tragédia e disseram que no ano que vem posso mudar, no primeiro semestre. É uma espera angustiante. Nesse tempo todo, perdemos vários colegas e parentes que não puderam mudar, como a minha irmã, de 40 anos, que morreu do coração antes de mudar. A gente queria que todos mudassem juntos, mas parece que não vai ser assim”, afirma.

Procedência do terreno loteado

O terreno Fazenda Lavoura foi comprado em 2016 pela Fundação Renova e para ser regularizado precisou ser desapropriado pela Prefeitura de Mariana e votado na Câmara Municipal para ser cedido aos atingidos em 2017. Em Nova Paracatu de Baixo, se comprou 14 matrículas de propriedades e se regularizou até inventários de netos.





A aprovação dos projetos com a comunidade começou no início de 2018, sendo as obras iniciadas no segundo semestre de 2018. Com vários atrasos, inclusive devido à pandemia, a Justiça previu prazo até 27 de fevereiro de 2021 para a conclusão do reassentamento em Novo Bento Rodrigues de 215 edificações. No dia, foram concluídos apenas cinco casas e o posto de saúde. Outras cinco casas estavam sendo executadas, além da escola municipal.

Atingidos desistem do reassentamento

A desistência de lotes e opção por outras formas de indenização em Novo Bento Rodrigues chegava a 20% a essa altura, ou seja, uma de cada cinco famílias desistiu de ser reassentada, segundo o Ministério Público Federal (MPF).





Reclamações colhidas pelo MPF mostravam que quase um quarto das famílias se apresentava insatisfeita com lotes e casas do reassentamento de Bento Rodrigues pelos seguintes motivos: divergência de área, insatisfação com o lote ou projeto e surgimento de novos núcleos familiares, cedidos, inquilinos ou herdeiros. Até o momento, a Renova reconheceu 90 novos núcleos familiares, sendo que casas chegaram a ser compradas até em São Bernardo do Campo (SP).





"Há famílias que também aguardam a definição dos parâmetros de compensação, solicitaram alteração da modalidade de atendimento ou pleiteiam novo atendimento devido à edificação em construção no lote originalmente atingido (que não teve atendimento reconhecido pela Fundação Renova)", informou relatório do MPF.

Andamento das obras

Várias estruturas e compensações foram necessárias e estão em andamento no imenso canteiro de obras que tem 3.500 operários, tratores, caminhões, carregadeiras, escavadeiras empilhas de tijolos, lajotas e telhas sobre paletes.





O antigo lixão foi transformado em aterro e ganhou galpões de reciclagem. Na cidade de Mariana, onde estão as famílias a serem reassentadas, o desperdício de água chega a 60% e falta água além de ter problemas de saneamento. Na comunidade há tratamento de água e distribuição abundantes, segundo a Fundação Renova, bem como uma Estação de Tratamento de Esgoto para a comunidade.





Ao todo a infraestrutura a ser passada ao município e os moradores 70 mil metros quadrados de pavimento, sendo 33 mil de piso intertravado, 34 quilômetros de drenagens, 10 quilômetros de rede de alta tensão e 9 quilômetros de rede de baixa tensão.





As áreas das habitações de 250 metros quadrados e casas de no mínimo 90 metros quadrados, sendo que toda casa tem a mesma área que se tinha na comunidade devastada, acrescida de 20 metros quadrados. O sol implacável e a falta de sombras castigam os pesteardes que se aventurarem nas ruas, sendo que a Fundação Renova promete ainda plantar 2.500 árvores nos arruamentos.





Segundo o arquiteto Alfredo Zanon que está no projeto da Fundação Renova desde 2017, o reassentamento tem características diferentes de outros. “Prezou-se muito a participação da comunidade, com o resgate do modo de vida a um novo processo que adquiriram ao longo dos anos, olhando também para o futuro. Uma das implicações é o tempo gasto, pois não foi só construir casas, mas uma cidade e uma vida futura. A escolha soterremos começou com as famílias votando nas características do terreno para a Samarco. De 24 candidatos, sobraram três e o escolhido somou 94% dos votos das famílias”, disse.





Um dos principais desafios do terreno, segundo o arquiteto, foi vencer a forte declividade. A primeira versão seria de uma smartcity de casas iguais e totalmente terraplanado. “As famílias não gostaram, queriam reproduzir o que tinham em Bento Rodrigues original. Colocaram o mapa de Bento na mesa e foi necessário adaptar. A proximidades das igrejas e das rotas de procissões foram importantes”, disse Zanon.

Tentativa de preservar memória

De acordo com o arquiteto a memória afetiva da comunidade delineou o início das obras. “Escutamos muitas referências. Gente que dizia assim: ‘eu morava na Rua Raimundo Muniz, que era meu bisavô. Quero morar lá. Eu morava onde passavam as procissões. Eu morava perto da igreja’. E assim foram abstraídas essas características”, conta.





Em 2017, foi enviada a primeira proposta, que não passou pelo crivo ambiental por questões de terraplanagem e precisou ser adaptada. Cada casa teve um processo de terraplanagem e de drenagem. Cada uma teve um processo de desenvolvimento com a família que a receberia. Chegou-se a um pico de 47 arquitetos atendendo às famílias, segundo a Fundação Renova.





Vários defeitos são apontados por membros da Comissão dos Atingidos de Bento Rodrigues e Movimento Loucos por Bento, Mauro Marcos da Silva e Mônica dos Santos, que classificaram o novo povoado de “mansões cenográficas” devido à impressão de que o interior das habitações sejam diminutas.





“Há mansões lindas, com material de primeira, mas com quartos de 2,60 metros por 2,50 metros, menos de 8 metros quadrados. Banheiros que se pediu acessibilidade e são pequenos demais, sem espaço para cadeiras de rodas”, disse Mauro que tem seu projeto paralisado por dificuldades técnicas. ”São muitas falhas, sem falar áreas sem plantios, criação de animais. Os fogões a lenha são o coração das nossas casas, mas nós entregaram fogões ruins, pré-fabricados e que não resistem ao fogo, trincam e se quebram”, protesta Mônica, que espera há um ano para aprovar o seu projeto de moradia.

Termo de garantia de serviços públicos

A assinatura do termo de suporte ao plano de ação entre Renova e Prefeitura permitirá que o distrito seja abastecido de serviços básicos e transportes.





“Agradecemos à Renova por devolver ao poder público a operação do aterro sanitário de primeiro mundo e a entrega de equipamentos e estruturas além de r$ 15 milhões para essa operação sem falar no ginásio, no posto de saúde e na escola que servirão aos atingidos”, disse o Prefeito de Mariana, Ronaldo Alves Bento.





“A assinatura do termo de serviço com a prefeitura permite o funcionamento do novo distrito de Bento Rodrigues e a mudança das famílias para as suas casas”, disse o diretor-presidente da Fundação Renova, André de Freitas.





A Renova informou que já investiu R$ 25 bilhões em reparações e orçamento de R$ 10 bilhões neste ano, incluindo o reassentamento. Até o momento são 71 mil indenizações que totalizam R$ 7 bilhões.