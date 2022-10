Manifestantes são atingidos por gás de pimenta em protesto contra Saneouro

Idosos estiveram na ocupação dentro da prefeitura de Ouro Preto (foto: Reprodução)

Defesa Social se posiciona

A Guarda Civil Municipal agiu com spray de pimenta contra manifestantes que ocupavam o prédio da prefeitura de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, nesta quarta-feira (19/10). Uma senhora de 73 anos teve que ser levada à UPA Dom Orione por ter inalado o gás.A ação aconteceu após os moradores da cidade histórica manifestarem pela demora da prefeitura em remunicipalizar o serviço de água e esgoto da cidade - hoje está sob a direção do quarto maior conglomerado empresarial da Coreia do Sul - e também pelos altos valores cobrados nas contas pela empresa.De acordo com Eduardo Evangelista, engenheiro Civil e membro do Conselho Municipal de Saneamento, cerca de 400 pessoas participaram da manifestação organizada pelo Comitê Sanitário de Defesa Popular de Ouro Preto. Oitenta delas ocuparam o prédio da prefeitura no início desta noite para deixar com o prefeito, Angelo Oswaldo (PV), as contas de água cobradas pela Saneouro.“A manifestação é decorrente dos altos valores cobrados pela Saneouro e pelo descumprimento da promessa de campanha do prefeito de voltar a ser público o serviço de água e esgoto da cidade”.O especialista em recursos hídricos conta que Angelo não recebeu os manifestantes e que as contas foram entregues ao chefe de Governo, Yuri Borges Assunção, e ao secretário de Defesa Social, Juscelino Gonçalves, responsável pela Guarda Civil de Ouro Preto.Segundo um morador que preferiu não se identificar, a Guarda Municipal esperou a maioria dos homens que estavam na manifestação saírem do prédio da prefeitura, deixando apenas mulheres, estudantes, idosos e aposentados para assim agirem.“Foi um ato de total covardia, nós não ficamos porque temos compromissos de trabalho e assim como a nossa ocupação era pacífica, deixamos nossas mulheres lá, foi só a gente sair que eles entraram e jogaram spray em todo mundo”.O secretário Juscelino Gonçalves, da pasta de Defesa Social, reconhece a legitimidade da manifestação dos moradores, mas alerta que não há previsão legal que permita a ocupação do prédio público. Assim, as pessoas foram orientadas a sair do local.“Alguns não quiseram deixar o prédio e foi necessário o uso de spray de pimenta para as pessoas dispersarem, não foi feito uso de violência física. Eles estão elevando um grito que é de toda Ouro Preto, mas existem caminhos legais para conduzir a negociação e não é com a ocupação do prédio público à noite”.Ainda segundo Gonçalves, o prefeito de Ouro Preto não recebeu os manifestantes porque estava em viagem ao estado do Rio de Janeiro.