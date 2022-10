Família faz vaquinha para trazer corpo de mineiro que morreu em Portugal

Baulmer tinha se mudado com a família há cinco anos para Portugal, em busca de melhores condições de vida (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Por Cler Santos

Uma família mineira está fazendo uma 'vakinha' na internet para arrecadar R$ 36 mil e poder trazer para o Brasil o corpo de um parente, morto no exterior.



Baulmer Soares morreu aos 37 anos, no último domingo (16/10), em Portugal. Ele teve um infarto depois de uma cirurgia. Até o momento, R$ 9.228,10 mil foram arrecadados.



Quem quiser contribuir pode doar pelo pix.

Baulmer vivia em Portugal há cinco anos, com a esposa, Mênne Soares, e o filho, Miguel Soares, de nove anos. Isabella Viana, de 35 anos, cunhada de Baulmer, disse em entrevista aoque a vakinha foi a última alternativa da família.

A família mora em Governador Valadares há vários anos. Isabella vive em Carangola, e está tentando resolver tudo a distância.

De acordo com ela, Baulmer foi para Portugal com a família 2m 2017, em busca de melhores condições de vida. “Agora que tudo estava começando a prosperar, aconteceu isso”, disse. Ele trabalhava em uma empresa terceirizada chamada Securitas, como vigilante. Além do emprego, ele também estava começando um mestrado.

Ele estava trabalhando e iniciando um mestrado (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Há mais ou menos duas semanas, o vigilante começou a sentir dores e falta de ar. Quando resolveu ir ao hospital, o médico constatou que era necessária uma cirurgia de retirada da vesícula. Nos exames pré-operatórios, foi observado que ele havia tido também um pequeno infarto. Mesmo assim, a cirurgia deveria ser feita com urgência.

A cirurgia foi um sucesso. “Ele se recuperou bem, estava andando pelo quarto. Só reclamava da dor no local da cirurgia mesmo”, diz Viana. A cunhada conta ainda que a esposa ficou com ele no hospital durante todo o tempo, mas, um dia antes de receber alta, ela resolveu ir para casa ficar com o filho, que estava sozinho nesse período.

Até que na manhã do último domingo, antes de voltar ao hospital, a esposa recebeu uma ligação telefônica dizendo que Baulmer havia falecido. “Os médicos disseram à minha irmã que ele vomitou muito, e que teve uma parada cardíaca. Ficaram tentando reanimá-lo por 1h30, mas sem sucesso”.

Viana diz que a irmã passa por um momento difícil, em quadro depressivo, e a morte do marido a abalou ainda mais. A mãe de Baulmer, que também mora em Governador Valadares, também está muito abalada pela perda do filho único.