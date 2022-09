Homem morre atropelado por ônibus na MG-050, em Divinópolis

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou até o local, a vítima estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de ressuscitação, porém o paciente não reagiu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista, de 34 anos, relatou que ao acessar o trecho para pegar a rodovia ouviu um barulho de uma batida do lado direito do ônibus. Ele parou o veículo e, quando desceu, já encontrou a vítima desacordada com vários ferimentos.