Idoso é atropelado por carro que fugia da polícia

Idoso de 69 anos, o motorista e o passageiro foram atendidos na UPA Barreiro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Um idoso de 69 anos foi atropelado na madrugada desta quinta-feira (29/9), na Avenida Senador Levindo Coelho, no Barreiro.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por um carro que fugia dos agentes.

Viaturas patrulhavam a região, que é conhecida pela venda e consumo de drogas, quando um carro Fiat Palio chamou atenção dos policiais.

Mesmo com sinais luminosos e sonoros, com ordem de desembarque, o motorista arrancou com o carro em alta velocidade.

Na altura da Avenida Senador Levindo Coelho, o condutor perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro central, atropelou o idoso e bateu contra uma árvore.

O idoso foi socorrido e encaminhado para a UPA Barreiro com escoriações pelo corpo e dores no joelho esquerdo.

Ele segue em observação e passa bem.

O condutor e o passageiro assumiram para os policiais que haviam consumido bebida alcoólica e cocaína e que estavam ali para comprar mais drogas.

Os dois também foram atendidos na UPA Barreiro e foram encaminhados para a delegacia.