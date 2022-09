Dono de loja publica anúncio inusitado após ter 71 relógios furtados

O proprietário da loja destacou que a ideia do anúncio foi chamar a atenção das autoridades de Frutal (foto: Facebook/Divulgação) "Atenção ladrão, eu compro os 71 relógios que você furtou na minha loja": este inusitado anúncio, que ainda conta com o telefone do proprietário de uma joalheria do centro de Frutal e um desenho de um ladrão sorrindo, vem circulando desde de terça-feira (27/9) nas redes sociais. Isso porque o comércio do anunciante foi alvo de furto na madrugada daquele dia.

Além do texto do anúncio, o proprietário da joalheria também escreveu na publicação, que, até o fechamento desta matéria, já havia registrado mais de 70 compartilhamentos: "Atenção Ladrão! Estou disposto a comprar os relógios que você furtou em minha loja essa madrugada 27/09. Me ligue 34 9 9779 9978", reforçou a vítima do furto, que, há cerca de três meses inaugurou a joalheria, na avenida Benjamin Constant.

O Estado de Minas entrou em contato pelo telefone. O proprietário da loja atendeu e informou que, até o fechamento desta matéria, no final da tarde desta quarta-feira (28/9), o suspeito do furto não havia entrado em contato com ele.

"Sabemos que é muito difícil que ele ligue; as chances são mínimas, mas a ideia principal do anúncio é chamar a atenção das autoridades de Frutal sobre os frequentes casos de furtos em lojas durante a madrugada, que têm ocorrido na cidade", afirmou.

Segue rastreamento da PM para prender o suspeito do furto.