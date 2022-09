Trabalhador morre ao fazer limpeza de máquina em triturador, em Uberlândia

Empresa não soube informar como a máquina foi ligada (foto: Reprodução/Google Street View)

Um trabalhador morreu enquanto limpava o triturador em uma empresa de laticínios em Uberlândia, nesta quarta-feira (28/9). Outro funcionário ficou ferido. O equipamento foi ligado enquanto eles faziam o serviço. A circunstância que levou ao acidente ainda é apurada.



A empresa fica no bairro Tibery, zona leste da cidade do Triângulo Mineiro, e segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas limpavam a máquina quando passou a funcionar.

A vítima fatal tinha 41 anos e foi ferida no peito, enquanto o companheiro de trabalho, de 38 anos, teve fratura exposta em uma das mãos.



Era feita a raspagem de resíduos no maquinário, trabalho necessário e de rotina, por se tratar de um equipamento usado na fabricação de leite em pó.



A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu informações para investigar o que causou o acionamento da máquina.