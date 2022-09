Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em residência

Um corpo já em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro de uma residência em Barbacena, na Serra da Mantiqueira. O corpo de um homem foi encontrado no início desta semana, e a informação foi divulgada pela Polícia Militar nesta quarta-feira (28/9).

O rapaz contou que não via a vítima há alguns dias e por isso foi até a residência ver o que teria acontecido. Então, encontrou a porta aberta e, rapidamente, sentiu um cheiro muito forte.

Ele entrou na casa e viu o homem sem vida, deitado de bruços na cama e com um sangramento na cabeça. A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel e informou que um projétil de arma de fogo estava no local Contudo, ele não tinha sangue e nem deformidade.

No corpo, estava uma tornozeleira eletrônica. Testemunhas afirmaram que ele havia tido um desentendimento com algumas pessoas recentemente. A causa da morte está em investigação.