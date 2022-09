Encontrado corpo de menina de 11 anos que saiu para ir à igreja

Suzana saiu de casa para ir à igreja e não foi mais vista (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O corpo da menina Suzana Rocha Silva, de 11 anos, foi encontrado na tarde desse domingo (18/9). Ela desapareceu no sábado (17/9), em Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a tia da menina, Suzana saiu de casa para ir à igreja por volta das 18h de sábado, mas nunca chegou até o endereço.

Uma parente da menina, que a esperava em uma rua próxima, ficou preocupada com a demora de Suzana e ligou para a mãe dela. As duas, então, começaram a procurá-la pela região, mas sem sucesso.

A mãe da menina tentou falar com a filha no celular, mas a chamada não completava. A família chegou a olhar em uma câmera de segurança da rua onde a menina deveria ter passado, mas não a achou.

"No momento que ela deveria ter passado, um carro preto foi e voltou na mesma rua. Só identificamos a cor. É a nossa principal suspeita”, disse a tia de Suzana.

As buscas continuaram na região e o corpo de Suzane foi encontrado no dia seguinte, no município de Cateriogongo, a 17 km de Cachoeira de Pajeú.

Pelas redes sociais, a prefeitura de Municipal de Cachoeira de Pajeú pediu justiça.

O velório de Suzana Rocha Silva será em Cachoeira de Pajeú, nesta segunda-feira (19/9).



A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.