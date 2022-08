Desaparecida por 24h, turista mineira é encontrada na Chapada dos Veadeiros

Foi encontrada no início da tarde desta segunda-feira (29/8) a turista mineira que havia desaparecido quando fazia uma trilha na região da Chapada dos Veadeiros, nesse domingo (28/7). Simone de Carvalho Santos, de 44 anos, se afastou do grupo de cinco amigas com quem foi fazer a trilha em Alto Paraíso de Goiás e se perdeu. Depois de quase 24 horas, os bombeiros acharam Simone em uma área de mata fechada.

As buscas foram realizadas pela equipe especializada do Corpo de Bombeiros de Goiás, pelos Guardiões do Bioma e por guias da Prevfogo.

A turista desapareceu por volta das 14h do domingo, mas os bombeiros só foram acionados às 20h.