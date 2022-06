Corpo de mulher desaparecida é identificado em BH

Corpo foi encontrado carbonizado em um bota-fora às margens do Anel Rodoviário (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O corpo de uma mulher encontrado carbonizado na Rua Estrada, no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte, no sábado (04/06) foi foi identificado. A vítima é Brenda Rick Cândido, de 45 anos. A mãe da mulher foi a responsável pela indentificação que ocorreu pela arcada dentária, prótese de silicone e aparelho ortodôntico.

A Polícia Militar foi até um bota-fora às margens do Anel Rodoviário , após duas testemunhas afirmarem que viram quando dois homens saíram de um carro e atearam fogo em um saco. Depois de uma análise, a PM confirmou que se tratava de um corpo feminino.

O principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, Cláudio Gonçalves do Nascimento. Em abril de 2022, Brenda registrou pelo menos dois boletins de ocorrência por ameaça e tinha medidas protetivas contra o ex-companheiro.

Cláudio foi encontrado no apartamento onde mora com a atual esposa, no Bairro Itapoã, na Região da Pampulha, e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.

Ele foi ouvido e, em seguida, liberado. O suspeito é investigado.