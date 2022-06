Tiroteio mata um homem e deixa outro ferido em praça no Barreiro

Segundo a PM, as vítimas estavam indo cobrar uma dívida (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Dois homens foram baleados na Praça do Cristo Redentor na noite dessa terça-feira (07/06), no Bairro Milionários, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Um ficou ferido e o outro morreu logo depois de dar entrada no hospital.

Segundo a Polícia Militar, as duas vítimas estavam dentro de um carro e indo em direção à praça para cobrar uma dívida. Quando chegaram no local, elas foram surpreendidas com os disparos.

O motorista tentou fugir, mas bateu o carro em uma árvore a poucos metros da Praça do Cristo Redentor.

O Samu foi acionado e encaminhou um dos homens para a Upa Barreiro. O outro morreu logo depois da chegada do socorro.

Os militares não acreditam que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas e até o momento, ninguém foi preso.

Este é o segundo caso de morte por tiros na Praça do Cristo Redentor em menos de 10 dias.

No dia 30 de maio, um jovem estava com a namorada na praça quando levou quatro tiros e morreu. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Betim e a Polícia Civil está investigando o crime.