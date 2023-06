Censo em BH: Região Oeste e Pampulha tiveram maior crescimento da população

432

A Região Noroeste foi a que apresentou maior queda populacional (-3,9%), saindo de 14%, em 2010, para 10,1%, em 2022 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A Região Oeste e da Pampulha, em Belo Horizonte, são as que tiveram maior crescimento populacional e de domicílios, em relação a 2010. Os dados do Censo 2022 foram divulgados nesta quinta-feira (29/6), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





A Pampulha foi a regional com maior percentual de crescimento da população, 2,7%. Em seguida vem a Região Oeste, com aumento de 1,3%. Já a Região Noroeste foi a que apresentou maior queda (-3,9%), saindo de 14%, em 2010, para 10,1%, em 2022.





Em relação à distribuição dos domicílios, as regionais Oeste e Pampulha também ficaram no topo do ranking de crescimento. Pampulha teve aumento de 2,4% e Oeste de 1,1%. Mais uma vez a Região Noroeste foi a que apresentou maior queda (-3,8%), saindo de 14,3%, em 2010, para 10,5%, em 2022.





A superintendente do IBGE em Minas Gerais, Maria Antônia Esteves, afirma que os números mostram um comportamento tradicional.





“Em residências de poder aquisitivo mais alto moram menos pessoas. Até porque muitas pessoas vão criando independência e autonomia, elas vão querer morar sozinhas. Nas classes menos favorecidas, elas tendem a continuar morando com os pais e permanecem nas residências por questões econômicas.”





Distribuição da população





Em 2010





Venda Nova - 11%

Norte - 9%

Nordeste - 12,3%

Pampulha - 7,9%

Noroeste - 14%

Leste - 10,5%

Centro-Sul - 11,5%

Oeste - 12%

Barreiro - 11,9%





Em 2022





Venda Nova - 10,7%

Norte - 9,2%

Nordeste - 12,7%

Pampulha - 10,6%

Noroeste - 10,1%

Leste - 10,6%

Centro-Sul - 11,7%

Oeste - 13,3%

Barreiro - 12,1%





Distribuição dos domicílios





Em 2010





Venda Nova - 10,3%

Norte - 8,3%

Nordeste - 11,9%

Pampulha - 8,2%

Noroeste - 14,3%

Leste - 10,4%

Centro-Sul - 13,4%

Oeste - 12,3%

Barreiro - 10,9%





Em 2022





Venda Nova - 10,2%

Norte - 8,7%

Nordeste - 12,5%

Pampulha - 10,6%

Noroeste - 10,5%

Leste - 9,4%

Centro-Sul - 13,3%

Oeste - 13,4%

Barreiro - 11,2%