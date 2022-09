Mãe e filha desaparecidas se alimentaram com coquinho, peixe e poças d'água

Mãe e filha foram resgatadas pela Polícia Militar de Minas Gerais (foto: PMMG/Reprodução)

Coquinhos amarelos, peixe piabinha e água 'tirada'de uma rocha. Assim se alimentaram mãe e filha que desapareceram em uma região de mata densa perto da rodovia MG-415 , entre Morada Nova de Minas e Biquinhas, na Região Central de Minas Gerais.Após serem resgatadas, Ludmila Jesus da Silva, de 21 anos, e Kyara, 3, estiveram no programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, nesta quarta-feira (14/9). A mulher relatou como ela e a criança lidaram durante as 72 horas sem contato com outras pessoas."Só a Kyara comeu, né? Achei uns coquinhos amarelinhos, peixe piabinha e dei para ela", relatou Ludmila.Para não deixar a filha com fome, a mãe bebeu apenas água de uma rocha que encontrou. "Foi Deus que me ajudou. Mas consegui água numa rocha que estava lá no meio da mata, tinham uns poços de água. Aí, a gente pegou".A mãe se deu conta de que estava realmente perdida quando ficou sem bateria no celular. "Na hora eu só pensei em subir, ficar num lugar alto para ver se achava alguém. Mas quando cheguei, não tinha nada, só mato", frisou Ludmila."Foi sufoco atrás de sufoco e noites muito prolongadas. Só pensava em como iríamos fazer para sobreviver ali. Eu estava pensando só nela (filha), nem conseguia lembrar de mim. Mas, por incrível que pareça, ela ficou muito tranquila", concluiu.