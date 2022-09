'Foram noites muito longas', diz mãe resgatada com a filha em Morada Nova

Mãe e filha desapareceram enquanto a jovem tentava comunicar aos familiares que o veículo, que saiu de Ribeirão das Neves em direção a Morada Nova, onde a mãe de Ludmila mora, havia estragado (foto: Valter Moreira/ Arquivo Pessoal) “Foram noites muito longas e sufoco atrás de sufoco.” Esta é a fala de Ludmila Jesus da Silva, de 21 anos, que ficou presa com a filha Kiara, 3, em uma região de mata densa perto da rodovia MG-415, entre Morada Nova de Minas e Biquinhas, na Região Central de Minas Gerais. Depois de mais de 72 horas, as duas foram encontradas na tarde dessa segunda-feira (12/9) e receberam alta do hospital na manhã de hoje.









A mulher afirma que fez algumas ações para que ela e a filha sobrevivessem, ao mesmo tempo em que tentava buscar ajuda. As duas foram encontradas há 40 km de distância de onde sumiram





“Foi sufoco atrás de sufoco e noites muito prolongadas. No primeiro dia, eu tentei encontrar ajuda, mas olhava para os lados e só via mato. A partir disso, comecei a procurar lugares onde tinha água e conseguia achar alimentos. Assim que amanhecia, caminhávamos na tentativa de encontrar alguém”, explicou.





Para Ludmila, estar com a filha lhe deu a força necessária para tentar sair do local. “Ela que me deu força, pois eu já não tinha mais nenhuma. Pensei que não conseguiriam achar a gente, fiquei com muito medo. Agora estamos bem, ainda nos recuperando”, afirmou.

Entenda o caso

Mãe e filha desapareceram na tarde da última sexta-feira (9/9). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o namorado de Ludmila, Valter Moreira, de 23 anos, que dirigia o veículo, informou que as duas haviam saído de Ribeirão das Neves, Região Metropolitana da capital, para a casa da mãe da jovem, em Morada Nova de Minas, quando o carro estragou. Para tentar avisar aos familiares, Ludmila e Kiara desceram do carro para procurar sinal de telefone, mas sumiram.





O local onde elas desapareceram é uma mata densa e fechada. A mulher e a criança foram localizadas por um drone operado por um voluntário civil, que recebeu orientações de um oficial da patrulha rural da Polícia Militar (PM). Quando foram encontradas, Ludmila estava com a saúde fragilizada e não conseguia explicar as dinâmicas dos acontecimentos.

Veja o vídeo do resgate:





