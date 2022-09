Mãe e filha que estavam desaparecidas são encontradas com vida

Mãe e filha estavam desaparecidas desde sexta-feira (9/9) (foto: Arquivo/pessoal)

Mãe e filha que estavam desaparecidas desde sexta-feira (9/9) foram encontradas com vida na tarde desta segunda (12/9). Ludmila Jesus da Silva, de 21 anos, e Kiara, de 3, haviam sumido em uma região de mata fechada e densa perto da rodovia MG-415 , entre Morada Nova de Minas e Biquinhas, na Região Central de Minas Gerais.









Segundo o Corpo de Bombeiros, o namorado de Ludmila, de 23 anos, que dirigia o veículo, explicou que eles haviam saído de Ribeirão das Neves, na Grande BH, em direção à casa da mãe da jovem, em Morada Nova de Minas, quando o carro estragou.





Para tentar avisar aos familiares sobre o imprevisto, mãe e filha desceram do automóvel com o objetivo de encontrar sinal no telefone, porém não retornaram.





A Polícia Militar ainda apura o que teria levado Ludmila e Kiara a se perderem na mata fechada nas imediações da MG-415.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda