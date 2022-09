Vídeo: homem atira no parceiro durante assalto a seguranças de carro forte

Momento em que um dos suspeitos efetua o disparo contra o parceiro (foto: Reprodução) Durante um assalto a quatro seguranças de um carro forte, em frente a um supermercado de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no início da tarde de ontem (12/9), um dos cinco suspeitos atirou no próprio parceiro.

Um vídeo de câmera de segurança flagrou o momento do provável tiro acidental. Pelas imagens, um dos suspeitos teria se assustado no momento que se depara com o parceiro, repentinamente, em frente a uma porta da parte interna do supermercado. O baleado segurava o malote com o dinheiro que havia acabado de ser roubado de três seguranças que levariam o material ao carro forte.

De acordo com a tenente da PM, Nanci Santos, em entrevista à "Rádio JM", na manhã de hoje (12/9), o suspeito baleado foi levado para hospital por um homem que foi acionado, supostamente pelo baleado, e que não teria participado do assalto. “O suspeito baleado continua internado sob escolta policial”, complementou.

Os outros quatro suspeitos estão foragidos com quase R$ 120 mil em dinheiro e que seria recolhido do supermercado.

Suspeitos levaram malote De acordo com registro da PM, quatro vigilantes do carro forte relataram que, inicialmente, três deles entraram no supermercado para recolher o malote, enquanto o motorista permanecia no interior do carro forte.



Mas, no momento em que retornavam ao carro forte com o malote com R$ 117.530,00, e ainda no interior do estabelecimento, dois indivíduos armados entraram atirando, sendo que o vigilante que estava com o malote retornou para a área dos caixas.

Então, ainda conforme relatos dos vigilantes ao registro da PM, um dos cinco assaltantes foi atrás dele, efetuando vários disparos e, nesse momento, um dos vigilantes soltou o malote. Ao mesmo tempo, os outros dois vigilantes que estavam na escolta do malote foram rendidos por outros suspeitos.

Pouco tempo depois, no momento da fuga dos suspeitos, um dos vigilantes efetuou alguns disparos contra eles, do lado externo do supermercado.

Vários disparos dentro do supermercado

Durante o crime, os suspeitos efetuaram, segundo a PM, vários disparos dentro e fora do supermercado, provavelmente com o intuito de intimidar os seguranças do carro forte.

Ainda conforme a PM, quatro dos suspeitos estavam armados com armas de pequeno porte e um deles com uma arma semelhante a um fuzil.

Colocaram fogo em veículo

Carro usado no crime foi incendiado (foto: Reprodução)

Durante a fuga, a PM foi avisada por populares que os suspeitos colocaram fogo no carro (Hyundai Sonata preto) que foi usado no assalto, em frente ao número 92 da Rua Fiovarante Abaeté, Bairro Boa Vista. O veículo ficou totalmente destruído.