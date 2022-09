Homem morre a tiros em briga com traficantes

Polícia tentou rastrear o suspeito de matar a vítima, de 27 anos, mas sem sucesso (foto: Reprodução)

Um homem de 27 anos morreu na noite desse sábado (17/9) com um tiro no peito em um pesque pague de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi identificado como Túlio Cezar Ferreira. Além dele, dois amigos estavam no local no momento do crime.

De acordo com a dona do estabelecimento, a vítima e os amigos ficaram no pesque pague durante toda a tarde de sábado. Em um momento, por volta das 18h, eles saíram, mas voltaram em seguida.

Pouco depois, um suspeito, usando capacete, chamou pela vítima na entrada do local. Os dois discutiram e a vítima voltou correndo para dentro do estabelecimento.

O suspeito, então, atingiu Túlio na cabeça e deu um tiro no peito dele. A vítima caiu e o suspeito fugiu.

Em conversa com a PM, os amigos de Túlio informaram que eles saíram do pesque pague para comprar drogas e que, no local, a vítima se desentendeu com traficantes, fez ameaças e foi ameaçado.

Pouco depois, Túlio voltou para o estabelecimento com os amigos e, com a chegada do suspeito, morreu no local.

A polícia recolheu um carregador de revólver e um pino de cocaína, que estava no bolso de Túlio.

O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico-Legal.

O pesque pague câmeras de monitoramento, mas somente o dono que mora em outro estado tem acesso à rede de segurança.

Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil vai investigar o caso.