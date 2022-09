Ônibus desgovernado, com 46 passageiros, bate em carreta na BR-251

Ônibus perdeu os freios e só parou ao bater em uma carreta carregada de melões na BR-251 (foto: CBMMG/Divulgação)

Um ônibus com 46 passageiros perdeu os freios e bateu na traseira de uma carreta na altura do KM 469 da rodovia BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, por volta das 22h desse sábado (17/9).









"O veículo havia apresentado problema mecânico no sistema de freios, ocasionando a perda do controle da direção e a colisão contra a traseira da carreta, que também descia a serra. O coletivo estava ocupado com 46 pessoas, dentre adultos, idosos e crianças", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), depois de ouvir o condutor do ônibus que não se feriu.





A carreta estava carregada com melões e era conduzida pelo motorista de 36 anos, que nada sofreu.





"Após os militares terem sinalizado e isolado o local do acidente, foi realizado a avaliação e triagem das vítimas, ainda no interior do ônibus, onde todos os 46 ocupantes apresentavam um quadro estável, sem ferimentos agudos e que fosse necessário a remoção para uma unidade hospitalar", informou o CBMMG.





"Todas as vítimas foram avaliadas pelas equipes do com o apoio do SAMU, recebendo o atendimento pré-hospitalar e liberadas no local. A Policia Rodoviária Federal também esteve presente na cena. O ponto do sinistro permaneceu interditado parcialmente em meia pista, enquanto era realizado o socorro das vítimas", informa a corporação.