Em Minas, 537 cidades podem ter chuva de granizo e ventos de até 100 km/h

Belo Horizonte é uma das cidades sob alerta, segundo o Inmet (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)



O alerta foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até esta quinta-feira (29/9), às 10h. Das 901 cidades em todo o Brasil sob alerta para ventos intensos, chuvas e queda de granizo, 537 estão em Minas.

Conforme o Inmet, além da queda de granizo, ventos intensos podem oscilar entre 60 e 100 km/h, com precipitações entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia. Há, ainda, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Ao Estado de Minas, o meteorologista Lizandro Gemiacki destaca que – apesar de mais de 530 cidades estarem sob alerta – não significa que todos os municípios terão o mesmo comportamento climático. “Trata-se de uma área favorável, mas não necessariamente irá afetar todas as localidades da mesma forma. Porém, com certeza, deve chover”, pontua.

Ainda conforme Gemiacki, o fenômeno acontece em decorrência da aproximação de uma frente fria no litoral da região Sudeste de Minas. “Daí surgem essas áreas de instabilidade em boa parte do estado, que se conectam com um canal de umidade que vem da região amazônica”, explica.

Recomendações do Inmet

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

É recomendado desligar os aparelhos elétricos e quadro geral de energia.





Em caso de perigo, acione a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).