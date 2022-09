Triângulo Mineiro tem alerta de granizo e temporal

De acordo com o Clima Tempo, de quinta (29/9) até o próximo domingo (2/10), em Uberaba, a previsão é de pancadas de chuvas à tarde e à noite (foto: Creative/Commons/Divulgação) O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quarta-feira (28/9) um alerta para ventos intensos, chuvas e queda de granizo em cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O aviso é válido até as 10h desta quinta (29/9).

Entretanto, a climatologista Wanda Prata acredita que não haverá queda de granizo na região do Triângulo.





“Nós estamos com ar frio e uma temperatura em média de 24 graus. (...) A formação do granizo acontece quando, na baixa atmosfera, há um calor intenso e nuvens acumuladas em cerca de 10 km de altura. E quando essas nuvens chegam na troposfera média, elas se congelam e então a chuva cai em pedras porque às vezes não dá tempo de elas derreterem”, relata.

Já com relação a ocorrência de chuvas, a climatologista concorda com a previsão do Inmet. “Estou esperando, sim, para as próximas horas, pancadas de chuvas significativas que podem acontecer amanhã (29/9) e depois de amanhã (30/9), permanecendo nublado até o dia 2 de outubro, quando a zona de convergência vai se desfazer”, finalizou Prata.