Chuvas: 340 cidades mineiras estão em alerta por risco de tempestades

Corpo de Bombeiros de Minas recebeu vários acionamentos em decorrência das chuvas, na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro (foto: CBMMG / Divulgação) As chuvas voltaram a Minas Gerais nesta terça-feira (27/9) e vieram para ficar. Em 340 cidades do estado há risco de queda de granizo, ventos acima de 50km/h e acumulado de chuva de até 50 mm por dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta é válido até o fim da manhã desta quarta-feira (28/9).









Mas o que realmente preocura os mineiros são as consequências das chuvas. Em Nova Lima, na Grande BH, moradores do bairro Vila Castela estão aflitos com a possibilidade de queda de um muro de contenção na rodovia Januário Carneiro.





Estrutura está danificada desde janeiro deste ano (foto: Arquivo Pessoal ) Alvo de um abaixo assinado com 890 assinaturas, o reparo da estrutura é aguardado ansiedade pelos vizinhos da via. De acordo com a criadora do documento, a médica Daniela Rezende Neves, o local está danificado desde o início do ano, quando começou a ceder por causa dos temporais que, na época, atingiram Minas.





“Eu criei o abaixo assinado na última sexta-feira quando choveu bastante por aqui. Até agora a prefeitura da cidade não falou nada. Então, eu liguei na Defesa Civil e eles disseram que já foram até o local, e que já levaram o caso para a Secretaria de Obras de Nova Lima, mas até agora não há indícios de que eles vão arrumar”, disse.





Procurada, a Prefeitura de Nova Lima informou que a previsão é que os serviços de contenção do muro sejam iniciados em sete dias. Além disso, o executivo municipal afirmou que o relatório pericial, feito por uma auditoria, está sendo analisado “para que outras providências necessárias sejam tomadas”.





Acumulado de chuvas

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, até às 19h desta terça-feira, nenhuma regional da capital havia atingido a média climatológica do mês - de 55,5 mm. Nas últimas 12h, as regionais Centro-Sul, Noroeste e Pampulha foram as que mais registraram acumulado, com 16,1 mm e 15,8 mm, respectivamente.





Sul de Minas

Em Alterosa , no Sul do Estado, a forte chuva que caiu sobre a cidade no fim da tarde dessa segunda-feira (26/9), causou estragos em diversos locais. Houve pontos de alagamento que deixaram ruas quase submersas, desbarrancamento e quedas de árvores.





No bairro Cruzeiro, duas casas foram atingidas pela enxurrada. Em uma delas, a água invadiu os cômodos e causou danos em um sofá e um freezer. Apesar do prejuízo material, o imóvel não sofreu danos estruturais, e a família não precisou ser desalojada.





Na outra residência, o portão ajudou a evitar que a água entrasse nas dependências, porém algumas árvores próximas acabaram caindo. Na semana passada, a chuva causou problemas em Alfenas, também no Sul de Minas. Asfalto rompido, pontos alagados e ruas submersas foram alguns dos estragos verificados.





Ituiutaba

Durante o dia, o Corpo de Bombeiros de Minas recebeu vários acionamentos de ocorrências em decorrência das chuvas, na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A corporação afirmou que devido a alguns pequenos desmoronamentos, muita lama atingiu pistas dentro da cidade. Além disso, foram feitas vistorias em áreas de risco, tendo em vista as proximidades entre residências e barrancos.





Confira quais são as cidades que estão em alerta meteorológico:

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Além Paraíba

Alfredo Vasconcelos

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Amparo do Serra

Antônio Carlos

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arcos

Argirita

Astolfo Dutra

Baldim

Bambuí

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Sucesso

Bonfim

Brás Pires

Brumadinho

Cachoeira da Prata

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Camacho

Campos Altos

Canaã

Candeias

Capela Nova

Capim Branco

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Carmo da Mata

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmópolis de Minas

Casa Grande

Cascalho Rico

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Cedro do Abaeté

Chácara

Chiador

Cipotânea

Cláudio

Coimbra

Conceição da Barra de Minas

Conceição do Pará

Confins

Congonhas

Conselheiro Lafaiete

Contagem

Cordisburgo

Corinto

Coromandel

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego Fundo

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Curvelo

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divinópolis

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Faria Lemos

Felixlândia

Fervedouro

Florestal

Formiga

Fortuna de Minas

Funilândia

Goianá

Grupiara

Guaraciaba

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Ibertioga

Ibiá

Ibirité

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Indianópolis

Inhaúma

Inimutaba

Iraí de Minas

Itabira

Itabirito

Itaguara

Itamarati de Minas

Itambé do Mato Dentro

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Itaverava

Jaboticatubas

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jequitibá

João Monlevade

João Pinheiro

Juatuba

Juiz de Fora

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lamim

Laranjal

Leandro Ferreira

Leopoldina

Luisburgo

Luz

Maravilhas

Mar de Espanha

Mariana

Mário Campos

Maripá de Minas

Marliéria

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Barbosa

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monte Carmelo

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Muriaé

Nova Era

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Serrana

Nova União

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Palma

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Passa Tempo

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Piau

Piedade de Ponte Nova

Piedade dos Gerais

Piracema

Piranga

Pirapetinga

Piraúba

Pitangui

Pompéu

Ponte Nova

Porto Firme

Prados

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Sabará

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rosa da Serra

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Brás do Suaçuí

São Domingos do Prata

São Francisco de Paula

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gotardo

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Goiabal

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Rio Preto

São Tiago

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Sete Lagoas

Silveirânia

Tabuleiro

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Teixeiras

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tombos

Três Marias

Tupaciguara

Ubá

Uberlândia

Urucânia

Varjão de Minas

Vazante

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Visconde do Rio Branco

Volta Grande (Com informações de Luciene Garcia)