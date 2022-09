Chuva forte provoca estragos em cidade do Sul de Minas

Árvore caiu em cima de portão e muro em casa de Alterosa (foto: Reprodução)

Defesa Civil monitora situação

A forte chuva que caiu sobre Alterosa, no Sul de Minas, no fim da tarde dessa segunda-feira (26/9), causou estragos em diversos locais da cidade. Houve pontos de alagamento que deixaram ruas quase submersas, desbarrancamento e quedas de árvores.No bairro Cruzeiro, duas casas foram atingidas pela enxurrada. Em uma delas, a água invadiu os cômodos e causou danos em um sofá e um freezer. Apesar do prejuízo material, o imóvel não sofreu danos estruturais, e a família não precisou ser desalojada.Na outra residência, o portão ajudou a evitar que a água entrasse nas dependências, porém algumas árvores próximas acabaram caindo.Na semana passada, a chuva causou problemas em Alfenas, também no Sul de Minas. Asfalto rompido, pontos alagados e ruas submersas foram alguns dos estragos verificados.Por causa das tempestades, a Defesa Civil monitora alguns pontos de Alterosa. A população pode receber gratuitamente os avisos diretamente no celular.O serviço de SMS 40199 tem como intuito enviar alertas sobre a possibilidade de desastres como temporais, deslizamentos e inundações e outras informações.“O serviço é disponibilizado de forma gratuita”, explicou Lucimara Martins, coordenadora da Defesa Civil de Alterosa.