Vídeo: rato se segura em poste durante tempestade em Juiz de Fora

Rato ficou preso durante o temporal e precisou se agarrar a um poste na Avenida Getúlio Vargas (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Imagens compartilhadas nas redes sociais registraram o momento em que um rato foi flagrado “se segurando” em um poste durante a chuva que atingiu a cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, na quarta-feira (21/9).





“Eu com um mix de sentimento do tipo: meu Deus, que nojo com meu Deus, as patinhas segurando o poste”, diz um usuário do Twitter. "Nossa, coitado do rato", comentou outra pessoa.









LEIA MAIS - Minas: previsão de chuvas fortes com raios até sexta-feira O ratinho agarrou as duas patas da frente em um poste da Avenida Getúlio Vargas em meio a fortes ventos e tempestade. Após a passagem de um veículo, o bichinho foi atingido pela água e saiu correndo do espaço.





Segundo o especialista, esse tipo de comportamento é normal nos roedores, considerados animais inteligentes e habilidosos. “É o instinto de sobrevivência do indivíduo, que faz parte de todas as espécies. Obriga o indivíduo a experimentar situações para tentar sobreviver”.

Maior tempestade em 15 anos

Conforme a Defesa Civil, este foi o maior vendaval que atingiu a cidade de Juiz de Fora desde 2007. As correntes de ar chegaram a uma velocidade de 93,2 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O governador Romeu Zema (Novo) comentou o episódio nas redes sociais. “Nesta tarde, Juiz de Fora e a Zona da Mata enfrentaram chuvas severas. A Defesa Civil Estadual juntamente com os Bombeiros e PMMG estão trabalhando, em conjunto com as Prefeituras, na liberação das vias e amparo aos atingidos”.