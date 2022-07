Previsão do tempo: clima seco no Triângulo, Noroeste e Norte de Minas

Temperaturas em BH ficam entre 13,1°C e 26°C nesta segunda (18) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os índices de umidade relativa do ar mínima continuam críticos no Triângulo Mineiro, Noroeste e Norte de Minas. A previsão é que os números fiquem entre 20 e 30% à tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Nesta segunda-feira (18/7) as temperaturas no estado ficam entre 8,4°C, registrados em Maria da Fé, no Sul de Minas, e 32°C esperados para o Triângulo Mineiro e Norte. Em Belo Horizonte, a mínima foi de 13,1°C, com sensação térmica de 4,2°C na estação Cercadinho. A máxima prevista é de 26°C, com índice de umidade em torno de 30%.

Para a semana

Ainda de acordo com o Inmet, o tempo durante a semana permanece estável, sem grandes alterações. Com a extensão dos efeitos da umidade oceânica, no decorrer dos dias haverá uma quantidade maior de nuvens na região Centro-leste de Minas.





Veja como ficam as temperaturas a cada dia:





Terça-feira (19/7)

Belo Horizonte - mín 12°C e máx 26°C

Minas - mín 6°C e máx 32°C





Quarta-feira (20/7)

Belo Horizonte - mín 11°C e máx 26°C

Minas - mín 6°C e máx 31°C





Quinta-feira (21/7)

Belo Horizonte - mín 13°C e máx 25°C

Minas - mín 6°C e máx 31°C





Sexta-feira (22/7)

Belo Horizonte - mín 12°C e máx 25°C

Minas - mín 5°C e máx 31°C