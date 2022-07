Vídeo: OAB exige investigação rigorosa de morte de homem em ação da PM

Policiais afirmam que agiram após homem tentar roubar a arma de um deles (foto: Reprodução)

A Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB/MG) afirmou, neste domingo (17/7), que está acompanhando o caso do homem que morreu durante uma ação da Polícia Militar na Vila Barraginha, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.A comissão de Direitos Humanos da OAB disse ter sido procurada por um parente da vítima que tem um vídeo de um policial militar atirando à queima roupa no rosto do homem que, momentos antes, "clamava por sua vida"O homem, que é suspeito de ser chefe do tráfico de drogas na região, seria o terceiro executado pelos militares em menos de duas semanas, segundo a nota da OAB."Segundo os moradores, esta execução e outras se deram porque o suposto traficante e outros não 'pagaram' os valores de suposta corrupção cobradas e devidas aos policiais", alertou a comissão, que considera as denúncias "gravíssimas" e exigem que sejam rigorosamente investigadas.Os militares afirmaram que o homem tentou pegar a arma de um policial e que, para se defender, atiraram três vezes nele. Ele teria sido encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem ainda vivo, mas não teria resistido aos ferimentos, segundo a PM.

Nesta manhã deste domingo, 17/07, recebemos uma ligação de um parente de um morador da Vila Barraginnha da "cidade industrial" de Contagem, solicitando ajuda da OAB.



Com ela as imagens de vídeo, um deles mostra uma execução feita por um PM que arrasta uma pessoa (que dizem ser traficante) e atira à queima roupa no rosto daquele, que segundo antes clamava por sua vida já prevendo o seu destino, fatos estes acontecidos na noite do sábado, dia 16.



Esta é a terceira execução no local em menos de 2 semanas.



A CDH por meio de um de seus membros acompanha o caso desde as 01:30 horas da manhã, acionou as autoridades, como o MP e a própria Ouvidoria de Polícia do Estado.



Segundo os moradores, esta execução e outras se deram porque o suposto traficante e outros não "pagaram" os valores de suposta corrupção cobradas e devidas aos policiais, fatos estes que por si constituem-se como gravíssimos e que exigimos que sejam investigados rigorosamente



Também famílias que não têm ligações com crimes estão sendo achincalhadas por PM's.



Nesta tarde o Ouvidor de Polícia do Estado, o Dr Paulo Alkimim em resposta, nos disse que dois militares foram identificados e estão presos.



Aguardamos e acompanhamos os encaminhamentos e os seus resultados.



BH em 17 de julho de 2022.



William Santos

Diretoria de Inclusão da OAB/MG.