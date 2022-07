Policia Militar Rodoviária apreende 71,8 kg de maconha no Norte de Minas

Tabletes de maconha apreendidos no Norte de Minas (foto: Policia Militar/divulgação)

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu 71,8 quilos de maconha na MGC 122, no município de Nova Porteirinha, no Norte de Minas, na noite dessa quarta-feira (13/07). A droga estava no interior de um carro Onix, com placa de São Paulo. Duas pessoas foram presas, um homem e uma mulher, ambos de 28 anos.