Tempo continua estável e com clima mais seco em Minas

Temperatura em BH fica entre 11°C e 24°C nesta quarta (27/7) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta quarta-feira (27/7), as temperaturas em Belo Horizonte ficam entre 11°C, mínima registrada no início da manhã na estação Pampulha, e 24°C, máxima prevista à tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



A quarta amanheceu com chuvisco em algumas regiões do Vale do Jequitinhonha e névoa úmida na Zona da Mata e no Sul de Minas.



O tempo continua mais quente e seco no Norte, no Noroeste, no Triângulo de Minas e no Sudoeste, com névoa seca e índices de umidade abaixo de 30%.



Nesta quarta, a menor temperatura registrada foi em Caldas, no Sul de Minas, com 5,1°C, e a máxima de 32°C é esperada para o Triângulo e o Norte do estado.



Entre quinta (28/7) e sexta-feira (29/7), a névoa seca atinge todo o estado, paralela ao aumento de temperatura. A previsão é que os índices de umidade fiquem abaixo de 30%, limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).