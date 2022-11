Procon multa Bernoulli em R$ 287 mil por preços abusivos de uniformes

Fachada do Colégio Bernoulli no bairro de Lourdes (foto: Divulgação/Coluna Arte Final) O tradicional colégio particular Bernoulli – que possui unidades em Belo Horizonte e Salvador – foi multado em R$ 287 mil pelo Procon por conduta irregular na venda de uniformes escolares. Responsável pelo órgão de proteção e defesa do consumidor, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou nesta terça-feira (8/11) que a rede de ensino disponibilizou somente um único fornecedor para a confecção das roupas dos alunos. Além disso, os preços praticados seriam abusivos.





Caminhoneiro morto por delegado: audiências começam nesta quarta (9/11) Segundo o Procon, “exigir produtos de determinadas marcas ou que sejam adquiridos em específicos estabelecimentos viola, flagrantemente, a liberdade de escolha, que é, inquestionavelmente, um dos mais importantes dentro do sistema jurídico de defesa do consumidor”.

Logo, o órgão determinou a suspensão imediata da conduta abusiva. À decisão, porém, cabe recurso, que poderá ser apresentado pela instituição de ensino em até 10 dias a contar da data da intimação.

Na ausência de recurso, a fornecedora deverá efetuar o pagamento integral da multa no valor de R$ 287.500 em até 30 dias, considerando como início do prazo a data de recebimento da notificação.

“Caso a multa não seja quitada nos prazos estabelecidos, haverá a inscrição do débito em dívida ativa, pelo Procon-MG, para posterior cobrança com juros, correção monetária e outros acréscimos legais”, finaliza o MPMG.

Em nota à imprensa, o Colégio Bernoulli confirma o recebimento da notificação do Procon-MG. "Seguindo o trâmite do processo administrativo, estamos dialogando junto ao órgão competente uma solução que realmente, tenha como base, os princípios da legalidade, da boa-fé, da livre concorrência e da informação, apoiados, sempre na cultura da família Bernoulli, que é a prestação de um serviço com excelência e respeito aos nossos alunos e dentro das boas práticas de mercado e, com certeza, da legislação pertinente ao tema", alega a instituição.