Estátuas de Henriqueta Lisboa e Roberto Drummond são levadas para restauro

08:20 - 08/11/2022 Carnaval 2023: inscrições para Corte Momesca começam nesta terça (8) Seguindo o cronograma de restauro do patrimônio cultural a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), retirou nesta terça-feira (8/11) as estátuas dos escritores mineiros Roberto Drummond (1933-2002) e Henriqueta Lisboa (1901-1981), localizadas na Praça da Savassi, região Centro-Sul da capital mineira.Em junho, a estátua que homenageia Henriqueta Lisboa teve as duas mãos arrancadas e os olhos tingidos de vermelho. As mãos da escritora de "Velário" (1936) seguravam um livro e por um tempo recebia outras obras que eram doadas. A escultura em tamanho natural passará por um processo de restauração com modelagem das duas mãos e do livro, fundição, solda, revitalização, remoção da oxidação desgastada e nova pátina.



Já o monumento de Roberto Drummond foi pichado em 14 de agosto, em um domingo de Dia dos Pais. A estátua que homenageia o escritor de “Hilda Furacão” (1991) teve parte do rosto e do peito manchado com tinta amarela. A escultura passará por uma revitalização com a remoção da oxidação desgastada e nova pátina.



Quase três meses depois, as obras, de autoria do escultor Leo Santana, vão receber um tratamento de revitalização fundamental para a manutenção desse patrimônio importante para os mineiros.

Carlos Drummond, Pedro Nava e Murilo Rubião



O monumento de Carlos Drummond e Pedro Nava, compõem uma dupla que fica na Praça do Encontro, na Rua Goiás com Rua da Bahia, no Centro. O serviço empregado nelas será: solda da mão direita e fundição e solda do óculos de Carlos Drummond de Andrade; remoção da oxidação desgastada e nova pátina nas duas esculturas. No lugar das peças recolhidas, foram instaladas placas de sinalização.



