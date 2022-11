Caminhoneiro morto por delegado: audiências começam nesta quarta (9/11)

Audiência acontece a partir das 9h, no Fórum Lafayette (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) A primeira audiência com testemunhas sobre o caso de Anderson Candido de Melo, caminhoneiro assassinado pelo delegado Rafael de Souza Horácio em julho deste ano, acontece nesta quarta-feira (9/11), a partir das 9h, no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte.









"Não há como prever se todos serão ouvidos nessa primeira audiência ou se será necessário marcar outras audiências. Por questão de espaço e segurança do local, só terão acesso à sala de audiências as pessoas envolvidas no processo", afirmam em nota.

Relembre o caso

Em 26 de julho, Rafael Horácio estava em uma viatura descaracterizada junto de outro policial na Avenida do Contorno, perto do cruzamento com a Rua Mato Grosso, na saída do Viaduto Oeste, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Anderson Cândido de Melo estava no mesmo local, dirigindo um caminhão-reboque.





À polícia, Horácio disse que ia pelo viaduto no sentido Bairro Barro Preto, quando Anderson o fechou por duas vezes e, mesmo depois de advertido, colocou terceiros em perigo. Ainda segundo o delegado, de forma inesperada, o motorista do caminhão jogou o veículo contra a traseira da viatura.





O policial desceu da viatura e se apresentou, pedindo que Anderson descesse do carro e mostrasse sua identificação. Mas, o motorista não acatou a ordem, acelerando o veículo. O delegado sacou o revólver exigindo mais uma vez que ele descesse, porém Anderson não acatou e acelerou sob Rafael.





O delegado disparou contra o para-brisa. Na época, justificou com "cessar a iminente agressão". Anderson chegou a ser socorrido, mas morreu após passar por cirurgia no Hospital João XXIII.