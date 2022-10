Caminhoneiro morto por delegado: juíza autoriza a reconstituição do crime

Na época, motoristas de reboque protestam contra morte de condutor, vítima do delegado que confessou ter atirado contra a vítima (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A juíza Bárbara Heliodora Quaresma Bomfim, do Tribunal do Júri, acatou o pedido dos advogados do delegado Rafael Horácio para que seja feita uma reconstituição do crime. O delegado é acusado de matar o caminhoneiro Anderson Cândido de Melo durante uma briga de trânsito, em BH.



A data da reconstituição está sob sigilo, para evitar aglomeração de populares no local, segundo informações do Fórum Lafayette de Belo Horizonte.

De acordo com a decisão da juíza, a defesa solicitou a reconstituição porque gostaria de “comprovar, ou não, a viabilidade dos relatos, a dinâmica, a percepção e visão dos atores naquele palco fatídico, dos afetos, testemunhas, especialmente diante das divergências sobre a compatibilidade da hipótese narrada pela acusação e defesa".O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) não se opôs à realização da reconstituição.

A juíza decidiu ainda que o o assistente técnico indicado pela defesa, Dr. José Geraldo Galvão, poderá acompanhar a reconstituição,“ desde que não interfira nas atividades dos órgãos responsáveis pelo cumprimento do ato".

